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بوتين يوقع على قانون تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت -3"

دوليات

2023-02-28 | 11:36
بوتين يوقع على قانون تعليق مشاركة روسيا في معاهدة &quot;ستارت -3&quot;
المصدر:
وكالات
651 مشاهدة

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها "ستارت -3".

وذكرت وسائل اعلام روسية انه جاء في نص الوثيقة: "تعليق العمل بالمعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة، حول التدابير المتعلقة بخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها الموقعة في مدينة براغ في 8 نيسان 2010".

يشار إلى أن بوتين، أعلن الثلاثاء الماضي في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، تعليق روسيا التزامها بمعاهدة "ستارت" المبرمة مع واشنطن للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة "ستارت".
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