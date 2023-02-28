زلزال قوي يضرب وسط تركيا

وقال مرصد الزلازل الأورومتوسطي، ان "الزلزال وقع على بعد 15 كيلو متر غرب مدينة قيصري غرب تركيا".وتتواصل الهزات الأرضية في الأراضي التركية، والتي تتبع الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر خلال الشهر الجاري.وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان سابق لها، إلى أن عدد الهزات الأرضية منذ الزلزال بلغ أكثر من 8 آلاف هزة أرضية بقوى مختلفة.