"اليورانيوم المخصب".. حديث عن تضاعف مخزون إيران

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب وكالة فرانس برس، أن المخزون ارتفع مع 12 فبراير إلى 3.760,8 كلغ مقابل 3.673,7 كلغ في أكتوبر.ويعني ذلك أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بما يقدر بنحو 87.1 كيلوغرام منذ آخر تقرير فصلي.وأضافت: "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به".وأشارت الوكالة الذرية إلى أنها رصدت في إيران جزيئات مخصبة بنسبة أقل بقليل من 90 في المئة.وجاء في التقرير: "أبلغت إيران الوكالة بأن التقلبات غير المقصودة في مستويات التخصيب ربما حدثت خلال الفترة الانتقالية وقت بدء عملية التخصيب لدرجة نقاء 60 في المئة في (نوفمبر 2022) أو في أثناء استبدال أسطوانة التغذية". وأفاد بأن المباحثات جارية بين الوكالة وإيران لتوضيح الأمر.وتابع تقرير الوكالة: "إيران لا تزال تنتهك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".ومن المتوقع أن يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي طهران نهاية الأسبوع.يشار إلى أن هذا التقرير يأتي قبل بضعة أيام من اجتماع لمجلس حكام الوكالة التابعة للأمم المتحدة.