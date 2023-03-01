ضابط أمريكي متقاعد: محاولة هزيمة روسيا تعني نهاية العالم

وقال ريتر: "على مر التاريخ، لم تُهزم أي قوة نووية واحدة. يجب أن يفهم الناس أن الحديث عن هزيمة روسيا هو رغبة في نهاية العالم".وأشار إلى أنه لن يكون من الممكن هزيمة روسيا مطلقا.وتوقع المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الآلة العسكرية الأوكرانية قد تنهار ويضطر فلاديمير زيلينسكي، إلى الفرار للولايات المتحدة.وأقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، في وقت سابق بأن وضع القوات الأوكرانية صعب على طول خط المواجهة.