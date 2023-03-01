خلال يوم.. قوات كييف تقصف دونيتسك بـ 110 قذائف

وأفاد مقر الدفاع الإقليمي، عبر تلغرام: "قصفت قوات كييف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وضواحيها، على مدار 24 ساعة، من الـ 28 من شباط وحتى الأول من آذار، ما أسفر عن مقتل مواطن، وإصابة 9 آخرين".وقصفت القوات الأوكرانية، مدينة دونتسك وضواحيا بـ 110 قذائف خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 9 آخرين بينهم طفل، وتضرر 22 بناء سكنيا، و8 مرافق بنى تحتية.وفي ذات السياق، أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، باستهداف "كييفسكي رايون" في قرية لاستوتشكينو في دونيتسك، بـ 4 قذائف عيار 155 ملم، صباح اليوم.