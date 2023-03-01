مساعدات اغاثية روسية جديدة تصل سوريا

السومرية نيوز - دوليات

وصلت قافلة مساعدات من جمهورية داغستان الروسية إلى مركز الإيواء في المدينة الرياضية باللاذقية في سوريا تحتوي على ألبسة وأغذية للمتضررين من الزلزال.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن القافلة وصلت بالتنسيق مع مركز التنسيق الروسي إلى مركز الإيواء في المدينة الرياضية باللاذقية، وهي تحتوي على 5 أطنان من الألبسة والأغذية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد في 6 شباط الماضي.