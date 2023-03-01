برلين ترد على طرد دبلوماسييها من طهران

وقالت الوزارة إن "طردهما تعسفي وغير مبرر، ليس هناك ما يُلامان عليه".وأضافت: "كنا على اتصال وثيق مع فريق السفارة الألمانية في طهران خلال الأيام القليلة الماضية، سنقدم دعما شاملا للموظفين المتضررين وأسرهم في هذا الوضع الشخصي الصعب في جميع التحديات التي يواجهونها الآن".وجاء قرار إيران ردا على طرد برلين دبلوماسيَين إيرانيَين قبل أسبوع بعدما حكمت محكمة في طهران بالإعدام على المعارض الألماني الإيراني جمشيد شارمهد البالغ من العمر 67 عاما.وتوقف السلطات الإيرانية عددا من الأجانب أو حملة الجنسية المزدوجة على خلفية قضايا أمنية أو شبهات تجسس.في المقابل، تتهمها أطراف غربية باللجوء إلى خطوات كهذه من أجل الحصول على تنازلات سياسية من دولهم، أو الإفراج عن إيرانيين موقوفين لديها.