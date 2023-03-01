إجراء جديد يخص "تيك توك" في الولايات المتحدة

وبعد تصويت 24 عضوا في صالحه مقابل رفض 16 تمرير مشروع القانون الذي يهدف، "إلى تقديم توضيح بشأن عدم قابلية تنظيم وتطبيق الحظر المتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية".وسيتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب بكامل أعضاءه، للتصويت عليه بعد موافقة اللجنة عليه.وأعربت الخارجية الصينية، في وقت سابق، عن معارضتها قرار البيت الأبيض بحظر "تيك توك"، معتبرة أن قرار واشنطن حول التطبيق الإلكتروني يعمم مفهوم الأمن القومي.وأمهل البيت الأبيض، الاثنين الماضي، الوكالات الحكومية الأمريكية مدة 30 يوما للتحقق من أن تطبيق "تيك توك" غير مثبت على أجهزة وأنظمة العمل.ويأتي هذا القرار، عقب قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية وحظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أي من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها.وأعلنت المفوضية الأوروبية، أنها حظرت تطبيق "تيك توك" في هواتف موظفيها في إجراء أمن سيبراني، ما يعكس مخاوف مسؤولين غربيين من مشاركة مقاطع مصورة مملوكة للصين.