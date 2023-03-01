وزراء داخلية يتبنون مقترحاً سعودياً يخص الإرهاب والمخدرات

ودعا الاجتماع في دورته الـ40، التي عقدت الأربعاء، إلى إنشاء فريق عمل للتبادل الفوري للمعلومات حول المخدرات والمؤثرات العقلية.كما تطرق إلى مواجهة الجريمة الإلكترونية، وقرّر تعزيز جهوده في هذا المجال، إضافة لتدعيم احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتدعيم التعاون في هذا الشأن بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني.وفي السياق، أجرى المجلس بعض التعديلات على أنظمته والهياكل التابعة له بما يتناسب مع التطورات في مجال العمل، مثمناً التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات الإقليمية والدولية.وفي إطار أعماله، قرّر المجلس أيضا منح وسام "الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة " وهو أرفع وسام أمني عربي، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تقديراً لسياسته في تحقيق الأمن والاستقرار بما يعزز مسار التنمية والازدهار، ولدعمه للعمل الأمني العربي المشترك.