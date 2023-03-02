زلزال بقوة 5.7 يضرب سواحل إندونيسيا

السومرية نيوز – دوليات



ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر بالقرب من سواحل إندونيسيا، اليوم الخميس.

ووقع مركز الزلزال بحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل على عمق 47 كم، وعلى بعد 88 كيلومترا جنوب شرق مدينة بادانج.



ولم ترد أنباء عن وقوع أية خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

