إيران تعلن صنع سفن وغواصات دون طواقم بشرية

ونقلت وكالة "تسنيم"، عن الأدميرال رضا تنكسيري أن "إيران قامت بإعداد سفن بدون طواقم بشرية وسفن وغواصات مزودة بذكاء اصطناعي وبدون طواقم بشرية، حيث قمنا بإنتاجها داخل البلاد".وجاءت إجابة القائد العسكري الإيراني خلال مقابلة مع قناة "العالم"، نقلتها وكالة "إرنا"، ردا على سؤال حول ما يتردد مؤخرا من صنع إيران لـ"الزواق المسيّرة".ولم يكتف الأدميرال علي رضا تنكسيري بذلك، بل أضاف أن "الصناعات الإيرانية قامت أيضا في قطاعات السفن والصواريخ والطيران المسيّر والغواصات بإنتاج كلّ ما يلزمها محليا من السفن والصواريخ والمعدات والأجهزة".وأكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن "بلاده أولت الاهتمام الكبير بالطاقة البشرية والمعنويات والأدوات والمعدات ليست هي التي تحارب فقط، بل شجاعة الإنسان المحارب وعدم خوفه من العدو هما السببان في التقدّم الحاصل يوم بعد يوم".وأعرب الأدميرال تنكسيري عن فخر واعتزاز بلاده بقدرتها على إنتاج الطائرات المسيّرة وصنع صواريخ بالغة الدقة وبمسافات متعدّدة ومتنوعة، مضيفا إلى جانب ذلك سفن "عاشوراء 8" المزودة بالصواريخ.