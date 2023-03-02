في لبنان مكتب العلامة فضل الله يعلن أوّل أيام شهر رمضان

في لبنان، أعلن مكتب العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله، في بيان أنّ "يوم الخميس الموافق في 23 أذار هو أول أيام شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والصحة".