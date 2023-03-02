شملت شركات في الصين.. الخزانة الامريكية تضيف عقوبات على إيران

كما استهدفت العقوبات 20 سفينة شحن مرتبطة بشركات في الصين وفيتنام والإمارات وفقا لما ورد على موقع وزارة الخزانة الأميركية.ولم يقدم الموقع الإلكتروني مزيدا من التفاصيل بشأن العقوبات الجديدة. وأحال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية الأسئلة لوزارة الخارجية التي لم ترد بعد على طلب للحصول على تعليق.وفرضت الولايات المتحدة العقوبات بموجب أمر تنفيذي صادر في 2018 أعاد الإجراءات التي تستهدف قطاعات النفط والمال والنقل الإيرانية.وأظهرت وثيقة على الموقع أن وزارة الخزانة أصدرت ترخيصا عاما يسمح بتحويلات محدودة للسفن المشمولة بالعقوبات بموجب ما وصفتها بأنها فترة "إنهاء تدريجية" تمتد حتى 29 يونيو/حزيران.وقبل أسابيع فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 9 شركات قالت إنها "متورطة في إنتاج أو بيع أو شحن منتجات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى مشترين في آسيا"، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية.وتعد هذه العقوبات أحدث إجراء للإدارة الأميركية بهدف محاولة الحد من قدرة الحكومة الإيرانية على جني الأموال من منتجات الطاقة الخاضعة للعقوبات حيث لا تزال جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني متوقفة إلى أجل غير مسمى، فيما تواصل إيران تزويد روسيا بطائرات بدون طيار تستخدمها في غزو أوكرانيا الوحشي.وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن "إيران تلجأ بشكل متزايد إلى المشترين في شرق آسيا لبيع منتجاتها البتروكيماوية والبترولية، في انتهاك للعقوبات الأميركية".وأضاف أن "الولايات المتحدة تواصل التركيز على استهداف مصادر طهران للعائدات غير المشروعة، وستواصل فرض عقوباتها على أولئك الذين يسهلون هذه التجارة عن عمد".ويستهدف الإعلان في حينه 6 شركات بتروكيماويات مقرها إيران والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى 3 شركات في ماليزيا وسنغافورة ساعدت في بيع وشحن المنتجات البترولية الإيرانية من شركة النفط الوطنية الإيرانية.