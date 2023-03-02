أزمة أوكرانيا.. دولة أوروبية تحذر من حرب عالمية

وقال سكرتير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، العضو في البرلمان تشابا دوموتور، في كلمة مصورة نشرها على "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن "35 دولة ترسل أسلحة إلى ميدان القتال. ولن يكون من المبالغة إن قلت إن هذا الطريق يقود إلى الحرب العالمية".وأشار المسؤول إلى أن 17 دولة عرضت الدبابات لأوكرانيا، معتبرا أنه "بهذه الطريقة تتحرك أوروبا نحو الحرب".وتابع: "نحن على وشك طرح موضوع إرسال الجنود الأوروبيين" إلى أوكرانيا، داعيا إلى وقف توريدات الأسلحة.يذكر أن رئيس الوزراء الهنغاري فكتور أوربان كان قد أعلن أن بودابست لن تزود أوكرانيا بالأسلحة ولن تسمح بمرور الأسلحة إلى أوكرانيا عبر الأراضي الهنغارية.