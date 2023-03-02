إسرائيل تعتزم فتح سفارة لها على بعد 12 ميلاً من إيران

وستكون السفارة الإسرائيلية في عشق آباد أقرب بعثة إسرائيلية رسمية من الحدود الإيرانية، حيث أنها ستبعد حوالي 12 ميلا فقط عن إيران.وتمت الإشارة إلى أن زيارة كوهين إلى تركمانستان لافتتاح السفارة تهدف إلى إرسال رسالة إلى إيران مفادها أن "إسرائيل لها نفوذ حاضر ومتزايد في المنطقة".من جهته، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أن "العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان مهمة واستراتيجية، وهي جزء من نشاط يهدف إلى تعزيز العلاقات مع المنطقة بأسرها".وأضاف كوهين: "سنواصل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، من بين أمور أخرى في مجالات الصحة والدفاع الإلكتروني".وأكد أن "افتتاح مبنى السفارة هو علامة أخرى على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان ويمثل ثلاثين عاما من إقامة العلاقات بين الدول".وأقامت تركمانستان، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، علاقات مع إسرائيل في الفترة التي سبقت إعلان استقلالها في عام 1991.