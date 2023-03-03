بعد 26 يوماً... تركيا تبدأ مرحلة إعمار المناطق المنكوبة إثر زلزال "القرن"

وبعد انقضاء 26 يوماً، عملت فيها مختلف مؤسسات الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على مد يد العون ومداواة الجراح وتوفير الاحتياجات الأساسية... تنطلق اليوم مرحلة جديدة هي مرحلة إعادة إعمار ما دمره الزلزال.وقال وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي، مراد كوروم، إن بناء أول دفعة من الوحدات السكنية سيبدأ اليوم في المناطق المتضررة.وذكر في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة في مركز تنسيق الكوارث بولاية أديامان جنوب البلاد، رفقة وزير النقل والبنية التحتية والاتصالات عادل إسماعيل كارا أوغلو، أنه سيتم اليوم وضع حجر أساس الدفعة الأولى من الوحدات السكنية، البالغ عددها 21 ألفا و244 وحدة سكنية، موزعة على 11 ولاية منكوبة، وسيتم وضع أساسات لـ 244 ألف وحدة سكنية في هذه الولايات في غضون شهرين.وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بتسليم الوحدات السكنية للمتضررين خلال عام واحد.وأكد كوروم أنه سيتم البناء على الأرض المناسبة، قائلا: "مر 26 يوماً على زلزالي 6 شباط. عملنا على تخفيف الألم الذي عانيناه منذ اليوم الأول، ونحاول القيام بكل العمل من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية والولاة ورؤساء البلديات والمنظمات الحكومية وممثلي القطاع الخاص. وبعد انتهاء أعمال البحث والإنقاذ، تتواصل أعمال إزالة الأنقاض جنبا إلى جنب مع عملية إنشاء ملاجئ مؤقتة في جميع الولايات الـ11".وأضاف: "لقد قررنا، أن 212 ألف مبنى مؤلفة من 604 آلاف و856 وحدة سكنية في جميع الولايات سيتم هدمها على الفور بسبب الأضرار الجسيمة بها، الدولة تقف إلى جانب شعبها بكل إمكاناتها، بدأنا العمل مع الأكاديميين والخبراء والمهندسين، وسنقوم على الفور بتنفيذ عملية تجديد جميع المساجد والمعالم التاريخية التي دمرها الزلزال".وأشار كوروم إلى أن "عملية البناء بدأت فعلياً بتوقيع عقود 12 ألفاً و781 مسكناً منذ 21 شباط، وفي الشهرين المقبلين سنضع حجر الأساس بـ244 ألف مسكن في جميع الولايات الـ11، وسنقوم ببناء 13 ألفاً و987 منزلاً قروياً على الأراضي الصالحة للبناء"، وأضاف: "نواصل إقامة مناطق استيطان مؤقتة بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ، ونعمل على تركيب 3000 حاوية في أديامان، وسيبدأ التسليم في غضون 10 إلى 15 يوماً، مناطق المعيشة واحتياجات المأوى المؤقتة جميعها سيتم تلبيتها، وتستمر دراسات تقييم الأضرار في المباني في جميع الولايات المنكوبة. وصلنا إلى مستوى 95 في المائة في أديامان، وتم فحص مليون و622 مبنى مكونة من 4 ملايين و953 وحدة".من جانبه، قال وزير النقل والاتصالات والبنية التحتية، عادل إسماعيل كارا أوغلو: "إننا نعيش في سياق مع الزمن منذ 26 يوماً... نكثف عملنا الآن في رفع مستوى أماكن المعيشة المؤقتة في كل من الحاويات والوحدات سابقة التجهيز، إلى مستوى كبير، والتخفيف من معاناة مواطنينا قدر المستطاع، إلى جانب تنشيط الحياة وإعادة النشاط التجاري والاقتصادي في الولايات المنكوبة... نتخذ إجراءات بسرعة كبيرة ونحصل على نتائج سريعة للغاية".في الوقت ذاته، أحصت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع 11 ألفاً و20 هزة ارتدادية عقب الزلزالين المدمرين في 6 شباط الماضي.وذكرت الإدارة، أن 6368 من أفراد البحث والإنقاذ ما زالوا يعملون في المنطقة المنكوبة إلى جانب 234 ألفاً و636 من عناصر إدارة الكوارث والطوارئ والشرطة وقوات الجيش والدرك والإسعاف والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية والمتطوعين والموظفين الميدانيين في مناطق الزلزال.وبلغ إجمالي عدد المتضررين من زلزالي تركيا، اللذين وصفتهما الأمم المتحدة بأنهما «الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى"، نحو 20 مليون شخص. وأكد عضو مفوضية الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، يانيز لينارجيتش، استمرار تفعيل جميع الوسائل لدعم تركيا بعد كارثة الزلزال.وقال، في كلمة خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي: "أعتقد أن مأساة الزلزال تشكل فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع تركيا"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سخّر جميع إمكاناته لمساعدة المتضررين من الزلزال، وأنه سيواصل تفعيل جميع الوسائل لمتابعة المساعدات.وتابع: "حتى الآن، خصصنا أكثر من 8 ملايين يورو مساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الضرورية في الولايات التركية المتضررة من الزلزال، ونسعى للحصول على تمويل إضافي".وقال إن 18 دولة، من أصل 28 في الاتحاد الأوروبي، أرسلت إلى تركيا مساعدات، مثل المأوى والمعدات الطبية والأغذية والملابس.