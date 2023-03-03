هزة أرضية تضرب روسيا

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن الهيئة: "تم تسجيل هزة بقوة 4.1 درجة في 3 مارس عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي".واضافت: يقع مركز الهزة على بعد 11 كيلومترا جنوب شرق قرية غورنوي في منطقة ماكاروفسكي".وبحسب البيانات، يمكن أن "يشعر سكان منطقة ماكاروفسكي بالهزات التي تتراوح قوتها ما بين 3-4 نقاط على الأقل".