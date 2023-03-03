منخفضة الجودة.. طالبان تعيد 8 ناقلات وقود الى ايران

وقالت "الإدارة الوطنية الأفغانية المعيارية" التي تسيطر عليها طالبان، إنه "تم ضبط الناقلات التي تنقل وقودا "منخفض الجودة" وإعادتها إلى محطة ماهرود الإيرانية عند معبر "مايل 78" الحدودي في فراه".وأضافت الإدارة الأفغانية، أنها "اتخذت خطوات عملية جادة لمنع دخول وقود منخفض الجودة إلى البلاد، كما نشرت شريط فيديو للناقلات".وتعد إيران من أكبر مصدري البضائع إلى أفغانستان، ويشكل الوقود والمنتجات البترولية جزءًا مهمًا من تلك الصادرات، إذ تدخل آلاف الناقلات التي تحمل المنتجات البترولية إلى أفغانستان كل عام من إيران.