بايدن: روسيا تجهز قواتها لمزيد من الهجمات على أوكرانيا

وقال بايدن خلال استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الابيض أن "الدعم العسكري الذي نقدمه لأوكرانيا حقق الفارق في الحرب".واضاف، ان "روسيا تجهز قواتها لمزيد من الهجمات على أوكرانيا".من جانبه، أوضح شولتس أن "هذا العام سيكون مهماً بسبب توابع الحرب الروسية في أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "الشراكة مع أميركا بأفضل أحوالها".