بعد حادث القطارين.. اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في اليونان

ونقلت وسائل اعلام عالمية ان الاشتباكات اندلعت بعد ان ألقى شبان في وسط أثينا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بوابل من الغاز المسيل للدموع.وكانت الحكومة اليونانية قد اعترفت، أمس الخميس، بما وصفته "نقاط ضعف مزمنة"، بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 47 شخصا على الأقل، مساء الثلاثاء، قرب لاريسا في وسط اليونان، فيما اعترف مدير المحطة بارتكاب "خطأ" أمام المحكمة.وقال المتحدث باسم الحكومة يانيس إيكونومو في مؤتمر صحفي، الخميس، إنّ "التأخيرات (في تحديث سكك الحديد) تجد جذورها في المشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع العام اليوناني، خلال عقود من الضعف".