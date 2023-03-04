الطفل السوري يحقق حلمه ويلتقي برونالدو في الرياض (فيديو)

فرحتك فرحه لي ...حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير... 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/9G7ZjhJx8B
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 3, 2023
فرحتك فرحه لي ...حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير... 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/9G7ZjhJx8B
ياولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك... يا اهل الخير من يوصلني فيه؟ pic.twitter.com/Zc2b8aqAv4
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 16, 2023
ياولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك... يا اهل الخير من يوصلني فيه؟ pic.twitter.com/Zc2b8aqAv4
"أبي ميت بس"
كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا .. قصة عشقه للنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل " #كرستيانو_رونالدو .
من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوماً ويجبر الله خاطره.@AlNassrFC @Turki_alalshikh #زلزال_سوريا pic.twitter.com/ihC7Zi8l0v
— 🇦🇪 منذر المزكي الشامسي (@M_Almuzaki) February 16, 2023
"أبي ميت بس"
كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا .. قصة عشقه للنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل " #كرستيانو_رونالدو .
من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوماً ويجبر الله خاطره.@AlNassrFC @Turki_alalshikh #زلزال_سوريا pic.twitter.com/ihC7Zi8l0v