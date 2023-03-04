الطفل السوري يحقق حلمه ويلتقي برونالدو في الرياض (فيديو)

ونشر آل الشيخ فيديو على تويتر، للقاء الطفل بالنجم البرتغالي وعلق عليه قائلا: "فرحتك فرحة لي"، وعبر عن شكره "للنجم العالمي الكبير" على تلبية الطلب، فيما علق رونالدو بوضع علامتين (إيموجي) للتعبير عن الحب والشكر على هذه المبادرة.

فرحتك فرحه لي ...حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير... 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/9G7ZjhJx8B — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 3, 2023

ياولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك... يا اهل الخير من يوصلني فيه؟ pic.twitter.com/Zc2b8aqAv4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 16, 2023

"أبي ميت بس"



كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا .. قصة عشقه للنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل " #كرستيانو_رونالدو .



من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوماً ويجبر الله خاطره.@AlNassrFC @Turki_alalshikh #زلزال_سوريا pic.twitter.com/ihC7Zi8l0v — 🇦🇪 منذر المزكي الشامسي (@M_Almuzaki) February 16, 2023

وفي شباط الماضي، طلب رئيس هيئة الترفيه السعودية إيصاله بالطفل السوري الذي عبر في فيديو عن رغبته برؤية لاعبه المفضل.وقال آل الشيخ في منشور على تويتر حينها "يا ولدي ابشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك... يا أهل الخير من يوصلني فية؟".وظهر الطفل السوري، ربيع شاهين، في مقطع فيديو وهو يتحدث مع الإعلامي الإماراتي، منذر الشامسي، وعبر عن رغبته بالذهاب إلى ملعب كرة القدم برفقة "والده ووالدته"، ولكنه استدرك بالقول إن "والده متوفى".وقال الشامسي في منشور عبر تويتر "أبي ميت بس.. كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا.. قصة عشقه لنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو".وأضاف "من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوما ويجبر الله خاطره"، ليرد آل الشيخ على التغريدة بأنه يريد من يوصله إلى هذا الطفل لتحقيق حلمه.وانضم رونالدو إلى نادي النصر السعودي في كانون الثاني الماضي.