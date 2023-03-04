قتلى وانقطاع الكهرباء.. عواصف "قوية" تضرب مناطق بأمريكا وكندا

إذ قالت السلطات الأمريكية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم، كما انقطعت الكهرباء عن الملايين، بسبب العواصف التي أدت إلى أعاصير وأمطار غزيرة عبر مناطق بجنوب الولايات المتحدة يوم الجمعة.هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قالت إن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي، وستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيغان إلى ولاية نيويورك، وفق وكالة رويترز.وقد تشهد مناطق من وسط نيويورك وجنوب نيو إنجلاند تساقط ثلوج يزيد منسوبها عن 30 سنتيمتراً، بحلول ظهر اليوم السبت 4 مارس/آذار 2023.في السياق، قال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، إن إعصارين على الأقل نجما عن العاصفة، اجتاحا المنطقة الغربية من ولايته يوم الجمعة. وقال على مواقع التواصل الاجتماعي إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في الطقس السيئ، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.وإلى جانب الأعاصير، قال بشير إن العواصف الرعدية في كنتاكي أثارت رياحاً بسرعة 128.75 كيلومتر في الساعة.من جهتها، قالت حاكمة ولاية ألاباما، كاي آيفي، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في العاصفة في الولاية، رغم أنها لم تذكر تفاصيل.وتوفي رجل في ولاية أركنسو عندما جرفته مياه الفيضانات في نهر ارتفع منسوب مياهه، وذلك حسبما قالت إدارة شرطة مقاطعة سكوت بالولاية.بينما قال حاكم ولاية مسيسيبي، تيت ريفز، على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، إن عواصف ليلية أثارت رياحاً عاتية أدت إلى وفاة شخص، ولم يذكر تفاصيل أخرى.فيما قالت بيانات باور أوتيدج.كوم إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 1.4 مليون منزل وشركة في الولايات التي تأثرت بالعاصفة.وفي كندا، أعلنت شركة "ويست جيت أيرلاينز" (WestJet Airlines)، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، إلغاء جميع رحلاتها الليلية في مطار تورونتو الدولي، بسبب عاصفة شتوية من المتوقع أن تغطي المدينة بكميات كبيرة من الثلوج، وتؤدي إلى تقليل الرؤية بشكل كبير.إذ قالت الشركة إنها ألغت بشكل استباقي كلاً من الرحلات الداخلية والخارجية، بدءاً من الساعة الثامنة مساء (01.00 بتوقيت غرينتش اليوم السبت)، في مطار بيرسون في تورنتو، وإنها تتوقع استئناف العمليات بشكل مخفض صباح اليوم إذا تحسنت الأحوال الجوية كما هو متوقع.كما أصدرت هيئة الأرصاد الكندية تحذيراً من عاصفة شتوية في تورنتو، مشيرة إلى أن أخطر الظروف المتوقعة بين الساعة التاسعة مساء تقريباً ومنتصف الليل، عندما تتراوح معدلات تساقط الثلوج بين 5 و8 سنتيمترات في الساعة.