"أبو سارة العراقي".. تفاصيل جديدة بشأن مقتل قيادي داعشي بضربة أمريكية في سوريا

وقال المرصد عبر موقعه الإلكتروني: "المدعو عبد الرؤوف المهاجر (أبو سارة العراقي)، وهو أمير بالتنظيم من جنسية عراقية، قتل نتيجة الضربة مع مرافقه، في 24 شباط الفائت، قرب بلدة مشهد روحين على طريق دير حسان- قاح شمالي إدلب".وأضاف المرصد: "يشغل أبو سارة منصب أمير الإدارة العامة للولايات في التنظيم، وكان أحد القياديين في تنظيم حراس الدين، ويعتبر الرأس المدبر والحاكم الفعلي للتنظيم".وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قد أعلنت في 17 فبراير الماضي، أن قائدا بارزا في تنظيم "داعش" قتل في عملية مشتركة نفذتها القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا.وذكرت القيادة في بيان حينها أن "حمزة الحمصي قتل في غارة بواسطة مروحية ضمن عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا".