إيران تقدم ضمانات يخص برنامجها النووي

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، أن إيران قدمت ضمانات بشأن القضايا العالقة في برنامجها النووي.



وأكدت الوكالة الذرية، إن "إيران قدمت تأكيدات رفيعة المستوى بأنها تعتزم التعاون مع الوكالة لحل قضايا الضمانات العالقة".

الى ذلك، نقلت رويترز عن تقرير للوكالة أن "مناقشات تقنية مع إيران لتوضيح مصدر جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها بنسبة تصل إلى 83.7٪".

ورحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي بـ"الضمانات التي قدمتها إيران وبموافقتها على السماح للوكالة بإجراء المزيد من أنشطة المراقبة".