مقتل 6 اشخاص جراء انفجار مصنع اكسجين في بنغلادش

وقال المسؤولون أن "من المتوقع ارتفاع عدد القتلى حيث تستمر عملية الإنقاذ بالمصنع الواقع في سيتاكوندا التي تبعد 45 كيلومترا عن مدينة شيتاجونج الساحلية في جنوب شرق البلاد.وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء أنه "لم يتضح بعد سبب الانفجار"، مضيفا ان "ست جثث انتشلت من الموقع".وأوضح أن "دوي انفجار هائل سمع، ما هز المنطقة في محيط يصل إلى كيلومترين".وأسفر حريق ضخم اندلع في مستودع للحاويات في المنطقة عن مقتل 50 شخصا وإصابة حوالي 200 في يونيو/حزيران العام الماضي.