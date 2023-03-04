بالأرقام.. الكشف عن عدد الهجمات ضد اللاجئين في ألمانيا

وذكرت قناة N-TV الألمانية، أنه بالإضافة إلى ذلك "يتعرض ما معدله 3 لاجئين للهجوم يوميا في ألمانيا".وبحسب وزارة الداخلية في البلاد، فقد جاء إليها ما يقرب من 218 ألف مهاجر في عام 2022، دون احتساب حوالي مليون أوكراني وصلوا البلاد أيضا.هذا وقد شهد العام الماضي في ألمانيا زيادة كبيرة في عدد الهجمات على المنازل التي يتم فيها إيواء طالبي اللجوء. وذكرت القناة التلفزيونية الألمانية، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية الألمانية، أن 121 هجوما جرى على ملاجئ للاجئين.ويمثل زيادة بنسبة 73٪ عن عام 2021، الذي تم فيه تسجيل 70 جريمة من هذا النوع، حيث ارتكبت الجرائم هذه بصورة أساسية بناء على المعتقدات اليمينية لمرتكبيها.