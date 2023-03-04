بيان مشترك يخص برنامج إيران النووي: اتفاق جديد

وقال البيان أن الاجتماعات "ركزت على أهمية اتخاذ خطوات لتيسير تعاون أوسع من أجل الإسراع في حل قضايا الضمانات المتبقية، ويعتقد كلا الجانبين أن مثل هذه التفاعلات الإيجابية يمكن أن تمهد الطريق لاتفاقيات أوسع بين الدول الأعضاء".واتفق الجانبان على "التعامل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران سوف يتم بروح من التعاون، واحترام كامل سلطات واختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء على اتفاقيات الضمانات الشاملة".وفيما يتعلق بقضايا الضمانات المتبقية المتعلقة بالمواقع الثلاث، "أعلنت إيران استعدادها لاستمرار التعاون وتقديم المعلومات، وتوفير إمكانية الوصول إلى المواقع من أجل التعامل مع ما تبقى من قضايا الضمانات"، بحسب البيان.وأكد البيان المشترك أن إيران "ستسمح للوكالة وبصورة طوعية، بإجراء مزيد من اجراءات التحقق والمراقبة إن لزم الأمر، وسيتم الاتفاق على طريقة تنفيذها بين الطرفين خلال اجتماع فني سيعقد قريبا في طهران".