قصف تركي يستهدف شمالي سوريا

وبحسب وكالة فرات: "يوم الجمعة، فتحت المدفعية التركية النار على مواقع كردية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)".في وقت سابق، أعلنت قيادة قوات سوريا الديمقراطية إنهاء جميع العمليات العسكرية بعد الزلزال الذي وقع في 6 فبراير في تركيا.ومع ذلك، سرعان ما استأنفت القوات التركية ومسلحو المعارضة المسلحة السورية القصف وهجمات الطائرات بدون طيار.وفقا لفرات، في النصف الثاني من فبراير، تم شن 27 هجوما وتحديد مناطق الاستهداف.