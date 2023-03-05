ووفقاً لتقرير الصحيفة، دعت مارغوري غرين، العضوة الجمهورية اليمينية المتطرفة المؤثرة في الكونغرس، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى وقف المساعدات لأوكرانيا، مما أعطى صوتًا إضافيًا لانتفاضة شعبية في الحزب تهدد دعم الحزبين لكييف، في وقت تصعّد فيه روسيا من وتيرة هجماتها.واعتبرت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن تصريحات غرين تضاف إلى موقف رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، المناهض لاستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والذي كان قد تعهد بأن الجمهوريين لن يكتبوا "شيكًا على بياض" لكييف.وقالت غرين لـ"الغارديان" إن جو بايدن "يعرض العالم بأسره لخطر الحرب العالمية الثالثة". وأوضحت الصحيفة أن هذه التصريحات كانت جزءاً من وجهة نظر انتشرت على نطاق واسع يوم الجمعة، خلال "مؤتمر العمل السياسي للمحافظين"، وهو أكبر تجمع سنوي للمحافظين في الولايات المتحدة.وأضافت غرين: "أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تضغط من أجل السلام في أوكرانيا بدلاً من تمويل ومواصلة حرب يبدو أنها تتصاعد وتعرض العالم بأسره لخطر الحرب العالمية الثالثة". ودعت إلى وقف التمويل الأمريكي على الفور، وأصرت على أن الإدارة "تصعد من وتيرة الحرب في أوكرانيا".وتابعت غرين: "يجب أن نعزز السلام.. يجب أن تنعم أوروبا بالسلام، وعلى الولايات المتحدة أن تقوم بدورها. أوكرانيا ليست دولة عضوا في الناتو". واتهمت بايدن بـ"التناقض"، قائلة إنه كان قد تعهد بأنه لن يدافع عن أوكرانيا لأنها ليست دولة عضوا في الناتو. وشددت: "هذا غير منطقي، والشعب الأمريكي لا يدعمه".وبحسب تقرير "الغارديان"، أعرب المتنافسان الرئيسيان على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة العام المقبل، الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، عن شكوكهما أيضاً بشأن القضية الأوكرانية، بينما أظهرت استطلاعات للرأي أيضاً تآكل الدعم الشعبي.وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى مساعد ترامب السابق، ستيف بانون، فقد انضم مات غيتز، عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، إلى انتقاد الدعم الأمريكي لأوكرانيا. وأضافت أن غيتز كان قد قدم مؤخرًا قرارًا بشأن "إرهاق الميزانية الأمريكية بسبب أوكرانيا" في مجلس النواب.وحذر غيتز، وفقاً للصحيفة البريطانية، من مخاطر الترسانة النووية الروسية والتهديد بحرب عالمية ثالثة، وقال: "يبدو أن حماس زيلينسكي الجديد لجهود مكافحة الفساد والرقابة يتماشى بشكل مباشر مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب". كما صرح بانون: "كل جمهوري يدعم هذه الحرب القاتلة في أوكرانيا يجب أن يتم طرده".وقالت "الغارديان" إن عشر مقابلات أجرتها مع أعضاء جمهوريين خلال التجمع المحافظ قد أسفرت عن وجهات نظر مماثلة، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات "تعاطف" عدد من الحاضرين مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.