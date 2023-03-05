الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

السومرية نيوز - دوليات



أعلن اليوم الأحد في الكويت، عن إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".







وبحسب الوكالة، فقد صدر اليوم، أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.



وكانت الحكومة الكويتية استقالت في يناير/كانون الثاني بعد أزمة مع البرلمان.

