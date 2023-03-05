السعودية ترسل طائرة مساعدات ثالثة لأوكرانيا

وذكرت وكالة "واس" السعودية، ان "الطائرة السعودية الثالثة، غادرت من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، باتجاه مطار زوسوف البولندي، قرب الحدود الأوكرانية، محملة بـ 30 طنا من مساعدات الإنسانية، المقدمة من المملكة للشعب الأوكراني.وأشارت، إلى أن "حمولة المساعدات وصلت إلى بولندا، وتشمل مواد إيوائية، ومواد بناء، ومولدات كهربائية، ومستلزمات طبية، وأنه وجار العمل على تنسيق عمليات نقلها إلى أوكرانيا عبر الحدود البولندية الأوكرانية".ويجدر الذكر، أن المملكة العربية السعودية، أرسلت في وقت سابق، 168 طنا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا على متن طائرتين حطتا في مطار زوسوف البولندي.كما وقعت المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي، تنص على تقديمها حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، تشمل حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.وسبق للملكة أن قدمت مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، للاجئين الأوكرانيين في بولندا، بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة، وغيرها من الدول التي لجأ إليها الأوكرانيون جراء الصراع الدائر.