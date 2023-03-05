"البنتاغون" توافق على تدريب الأوكرانيين على استخدام طائرات إف-16

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري، مايكل ماكول: "الجميع موافق على توفير طائرات إف-16 وغيرها من الأسلحة، لمواجهة المسيرات الإيرانية في القرم (الأوكرانية التي ضمتها روسيا)".وفي تفاصيل الخطة التي رفعها البنتاغون إلى البيت الأبيض، فإن نحو 120 طيارا أوكرانيا سيتدربون على مقاتلة "إف-16" لنحو 8 إلى 10 أشهر، على أن تبقى هذه المقاتلات في تصرّف سلاح الجوّ الأميركي إلى حين اتخاذ قرار سياسي على مستوى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنقلها إلى ملكية سلاح الجو الأوكراني.وأوضح المسؤول أن مثل هذه الخطوة، أي بدء عمليات التدريب الاستباقية، ستقوم بها دول أخرى مثل بريطانيا على مقاتلات "تورنادو" وفرنسا على مقاتلات "ميراج".واعتبر أنه "مع نهاية الصيف المقبل، ستكون مسألة قرار نقل هذه المقاتلات إلى حيازة أوكرانيا، أمرا أقل صعوبة".