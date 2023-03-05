خبير زلازل هولندي يتحدث عن "عالم عراقي" ويكشف توقعاته

وكتب فرانك هوغربيتس على حسابه بموقع "تويتر": إنه يبدو أن عليه توضيح شيء ما، عملي لا يقوم على عمل صالح محمد عواد".وأضاف أن أبحاثه بدأت في عام 2014، مشيرا إلى أن توقعاته حازت على اهتمام وسائل الإعلام للمرة الأولى في أبريل ومايو من عام 2015.ولفت إلى أنه تبع هذين الشهرين عدة زلازل بلغت قوتها 7.8 درجة على مقياسي ريختر.وخلال ساعات قليلة، شاهد هذه التغريدة أكثر من مليون شخص على "تويتر".وكان خبير الزلازل الهولندي يرد على كلام أورده مغردون، مفاده أنه يعتمد في تنبؤاته بشأن الزلازل على بحث العالم العراقي، الذي يقول مغردون إنه أستاذ في كلية العلوم بجامعة بغداد.وهذه ليست أول مرة يتحدث فيها العالم الهولندي عن عواد، فقد كتب تغريدة في 7 فبراير الماضي، أي بعد يوم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وتنبأ بحدوثه قبل 3 أيام.وأرفق التغريدة برابط لدراسة العالم العراقي حول تأثير المحاذاة الكواكبية على ظواهر مثل المد والجزر والزلازل.وقال حينها إن بعض الباحثين يقدمون ادعاءات من دون أن يجروا أبحاثا صحيحة، وذلك ردا على نفي البعض لفكرة العالم العراقي.