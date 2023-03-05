تعليق أوروبي يخص "تورط الصين" بتزويد روسيا بالأسلحة

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعها مع المستشار الألماني أولاف شولز "حتى الآن ليس لدينا دليل على ذلك، لكننا بحاجة لمراقبة الوضع بشكل يومي".وفي معرض التطرق لإمكانية فرض عقوبات على بكين إذا قدمت مساعدة عسكرية لموسكو، أشارت فون دير لاين إلى أن "هذا سؤال افتراضي لا يمكن الإجابة عنه إلا إذا أصبح حقيقة واقعة".يوم الأحد، شاركت رئيسة المفوضية الأوروبية، كضيف فخري، في اجتماع للحكومة الألمانية، عقد في مقر إقامة ميزبيرج بالقرب من برلين.وفي 18 فبراير، أدلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتصريح مفاده أن الصين" تدرس بجدية إمكانية تقديم مساعدة فتاكة لروسيا".المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، بدوره، قال إن الجيش الأمريكي لم يسجل نقل أسلحة من قبل الصين إلى روسيا، لكن وزارة الدفاع الأميركية تعتقد أن بكين تدرس هذا الخيار.