هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب الحدود التركية السورية

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي الجيولوجي بوقوع هزة أرضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر على الحدود التركية السورية.



وذكرت وسائل إعلام أن سكان الشمال السوري وجنوب تركيا شعروا بهذه الهزة.



وكانت لجنة الإغاثة العليا في سوريا قد أعلنت أن أكثر من 400 ألف شخص في سوريا تضرروا جراءَ زلزال الـ6 من فبراير الماضي.



في حين أوضح المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الجمعة الماضي، أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى يوم 3 مارس بلغ 3867 هزة ما بين خفيفة ومدمرة.