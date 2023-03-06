سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار في باكستان

وقال المتحدث باسم الشرطة الباكستانية محمود خان نوتيزاي، إن "15 فردا آخرين من الشرطة أصيبوا في الهجوم".

وفي كانون الثاني الماضي، وقع تفجير انتحاري داخل مسجد مزدحم تابع لشرطة بيشاور في مجمع أمني شديد التحصين، ما أسفر عن مقتل 93 شخصا.وقالت الشرطة حينها إن المهاجم اجتاز عدة حواجز تحرسها قوات الأمن للوصول إلى مجمع "المنطقة الحمراء"، الذي يضم مقرا للشرطة، وإدارة لمكافحة الإرهاب في مدينة بيشاور.وقال إعجاز خان، قائد شرطة بيشاور لرويترز حينها "كان تفجيرا انتحاريا". وأضاف أن 170 أصيبوا، بينهم كثيرون في حالة حرجة.