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ضمنها العراق.. أقصر وأطول ساعات الصيام برمضان 2023 في العالم

دوليات

2023-03-06 | 02:48
ضمنها العراق.. أقصر وأطول ساعات الصيام برمضان 2023 في العالم
14,978 مشاهدة

السومرية نيوز - دوليات

يختلف عدد ساعات الصيام في العالم بين دولة واخرى، بحسب خطوط الطول والعرض وموقع الدولة بالنسبة لخط الاستواء.

وتقصت السومرية نيوز عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023/1444 فلكيا في الدول العربية والإسلامية والعالم، بحسب مواقع ووكالات عربية وعالمية.

متى يبدأ شهر رمضان 2023/1444 فلكيا؟

يُتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 يوم الخميس 23 آذار الجاري ويستمر 29 يوما، وسيكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023.

ما معدل عدد ساعات الصيام في رمضان 2023/1444؟

سيصوم المسلمون في الدول العربية نحو 15 ساعة يوميا في المتوسط، ولكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم بين دولة وأخرى وفق خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء.

كما يتفاوت عدد ساعات الصيام أيضا داخل الدول ذاتها، وبالذات في الدول ذات المساحات الشاسعة، مثل الجزائر والسعودية على سبيل المثال لا الحصر.

وتختلف ساعات الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته، وغالبا ما تزيد بضع دقائق كل يوم بسبب اقترابنا من شهر الصيف الذي تزيد فيه ساعات النهار.

ما عدد ساعات الصيام الأقصر في رمضان 2023 بالدول العربية؟

دولة جزر القمر ستشهد أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2023، إذ سيصوم المسلمون فيها نحو 12 ساعة و37 دقيقة فقط.

ما عدد ساعات الصيام الأطول في رمضان 2023 بالدول العربية؟

ستشهد دول المغرب العربي عموما أطول ساعات للصيام في الشهر المبارك، وستكون الأطول في الجزائر وتونس، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 في الدول العربية

أما بقية الدول العربية فسيكون معدل عدد ساعات الصيام فيها نحو 15 ساعة يوميا، وفي ما يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في كل دولة عربية مرتبة من الأقصر إلى الأطول:

جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة.
الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة.
اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق.
السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق.
موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة.
قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة.
سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة.
السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.
الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.
البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة.
العراق: نحو 15 ساعة
مصر: نحو 15 ساعة.
المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة.
ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة.
الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.
تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.

ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023

دول المغرب العربي ستشهد أطول ساعات صيام في الشهر المبارك للعام 2023 (شترستوك)

ساعات الصيام في رمضان 2023 في دول أخرى

في ما يأتي عدد ساعات الصيام يوميا في رمضان 2023 في دول أخرى، مرتبة من الأقصر إلى الأطول:

ماليزيا: نحو 13 ساعة.
سنغافورة: نحو 13 ساعة و30 دقيقة.
السنغال: نحو 13 و30 دقيقة.
تركيا: نحو 13 و30 دقيقة.
إندونيسيا: نحو 13 ساعة و30 دقيقة.
الهند: نحو 15 ساعة.
باكستان: نحو 16 ساعة.
إيران: نحو 16 ساعة.
أفغانستان: نحو 16 ساعة و30 دقيقة.

ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023

بعض المدن سيبلغ عدد ساعات الصيام فيها 15 إلى 16 ساعة مثل لشبونة وبكين وواشنطن (شترستوك)

أطول ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023

المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية ستكون لديهم أطول عدد ساعات صيام في العالم، وهي:

غرينلاند: نحو 20 ساعة.
وارسو (بولندا): نحو 18 ساعة و30 دقيقة.
موسكو (روسيا): نحو 18 ساعة و29 دقيقة.
الدانمارك: نحو 18 ساعة و26 دقيقة.
لندن (المملكة المتحدة): نحو 17 ساعة.
باريس (فرنسا): نحو 17 ساعة.
أوتاوا (كندا): نحو 16 ساعة.
إسبانيا: نحو 15 ساعة ونصف الساعة.
إيطاليا: نحو 15 ساعة.

وهناك مدن أخرى لديها أيضا ساعات صيام لمدة تتراوح بين 15 و16 ساعة في اليوم، مثل لشبونة (البرتغال)، وبكين (الصين)، وواشنطن (الولايات المتحدة)، وبيونغ يانغ (كوريا الشمالية).

أقصر ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023

جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا): من 11 إلى 12 ساعة.
بوينس آيرس (الأرجنتين): من 11 إلى 12 ساعة.
كيب تاون (جنوب أفريقيا): من 11 إلى 12 ساعة.
كرايست تشيرتش (نيوزيلندا): من 11 إلى 12 ساعة.
باراغواي: من 11 إلى 12 ساعة.
أوروغواي: من 11 إلى 12 ساعة.
برازيليا (البرازيل): من 12 إلى 13 ساعة.
هراري (زيمبابوي): من 12 إلى 13 ساعة.
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