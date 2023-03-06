بعد تسمم طالبات بإيران.. خامنئي يدعو لإنزال أقصى العقوبات بالجناة: جريمة كبيرة

وقال خامنئي على هامش مراسم يوم الشجرة انه "يجب على المسؤولين متابعة قضية تسمم الطلاب بجدية".وشدد على ان "هذه جريمة كبيرة لا تغتفر، مضيفا "إذا ثبت تسمم الطلاب وجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، لن يكون هناك عفو عن هؤلاء الناس".وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تكررت حالات التسمم الغريبة التي طالت عشرات الطالبات منذ نوفمبر الماضي، اليوم السبت، في 5 محافظات إيرانية.فيما نشر عدد من الناشطين على مواقع التواصل، مقاطع مصورة تظهر نقل سيارات الإسعاف التلميذات إلى المستشفى.في حين أعلن المتحدث باسم جامعة العلوم الطبية في محافظة همدان، غربي البلاد، تسجيل حالات تسمم في مدرستين للبنات بمدينتي همدان جنوب غرب العاصمة طهران، وفي مدينة كبودراهنك (غرباً).