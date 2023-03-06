وفي تغريدة جديدة، أعاد هوغربيتس التذكير بتوقع كان نشره منذ أيام، وتنبأ به بـ"زلزال هائل"، محذراً من أن "تلك التوقعات ما زالت قائمة".وغرّد هوغربيتس على حسابه بالقول: "لا تزال التوقعات قائمة، ترقبوا.. فقط للتحسّب".وقبلها، بساعة واحدة، كتب الخبير الهولندي تغريدة أخرى جاء فيها: إن "الادعاء بأنه لا يوجد أساس علمي للتنبؤ بالزلازل هو ادعاء خاطئ".وقال: "على سبيل المثال، عندما تقول هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن هناك احتمال وقوع هزة أرضية كبيرة بنسبة 7 بالمئة بولاية كاليفورنيا في الثلاثين عاما القادمة، هناك فرق بين التوقع والتنبؤ".وقد اشتهر هوغربيتس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المدمر في 6 فبراير الماضي، حيث كان قد نشر تحذيرا بوقوع الهزة الأرضية قبل 3 أيام من وقوعها.