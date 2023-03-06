القضاء الايراني يتوعد بمحاسبة "منتهكات" قواعد الزي الإسلامي

وقال غلام لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن" النساء اللاتي ينتهكن قواعد الزي الإسلامي، سيعاقبن".وبعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى "شرطة الأخلاق" بتهمة "انتهاك" قواعد الزي الصارمة يوم 16 سبتمبر/ أيلول، عمّت الاحتجاجات إيران، وشكلت واحدة من أصعب التحديات أمام طهران منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979.