احتجاجا على زيارة سوريا.. تركيا تستدعي السفير الامريكي في انقرة

وطلبت أنقرة "توضيحًا" من السفير الأمريكي جيف فليك حول هذه الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي للمنطقة في الرابع من مارس/آذار.وكان ميلي زار شمالي شرق سوريا الخاضع لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية، السبت، وسط احتجاج رسمي للحكومة السورية.وقال العقيد ديف باتلر المتحدث باسم ميلي، في بيان، إن "الأخير التقى القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا المتواجدة هناك كجزء من حملة هزيمة داعش، وتفقد إجراءات حماية القوة".كما استعرض جهود الإعادة المستمرة من مخيم "الهول" للاجئين، الذي يضم أكثر من 60 ألف نازح، من بينهم 25 ألف طفل.وقبل أسبوعين من زيارة ميلي، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف بالقرية الخضراء في سوريا لهجوم صاروخي، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، التي قالت إن صاروخين سقطا بالقرب من القاعدة. لم يصب أياً من القوات الأمريكية أو قوات التحالف، ولم يكن هناك ضرر للقاعدة.وتحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 900 جندي في سوريا.