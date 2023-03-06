إيران والكويت.. حديث جديد عن "ترسيم الحدود"

استقبل نائب وزير الخارجية الكويتي منصور العتيبي، سفير إيران لدى الكويت محمد إيراني، حيث بحثا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها بكافة المجالات، وفق وكالة أنباء الكويت "كونا".



وأفادت وكالة "إسنا" الإيرانية بأنه جرى خلال اللقاء "بحث عدد من أوجه علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها على كافة المجالات".



وأشارت إلى أنه عقب هذا الاجتماع، أعلن السفير الإيراني أن اجتماع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الجارين سيعقد في طهران في المستقبل القريب.