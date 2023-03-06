مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة حوارة

ودعت المساجد في حوارة الى "التصدي لقطعان المستوطنين، حيث خرج الشبان للتصدي لهم".هذا وقام أحد المستوطنين بإطلاق النار على مركبة للمواطنين الفلسطينيين في حوارة، ما تسبب بإصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة جراء الإصابة ببقايا الزجاج المتناثر.وأفاد الإعلام الفلسطيني بإصابة مواطن بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في حوارة.