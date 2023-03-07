مطار حلب يخرج عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي

ذكرت وكالة الانباء الرسمية "سانا"، أنه "في تمام الساعة الثانية و7 دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي ، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".يذكر أن إسرائيل أغارت على العاصمة دمشق وضواحيها في الـ19 من الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري واصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من المنارل وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.