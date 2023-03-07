إيران: إيقاف العديد من الأشخاص على خلفية تسميم طالبات مدارس

وقال ماجد مير أحمدي نائب وزير الداخلية للتلفزيون الرسمي: "أوقف العديد من الأشخاص في خمس محافظات والأجهزة تواصل تحقيقاتها".وفي وقت سابق صف المرشد الإيراني علي خامنئي، تسميم تلميذات إيرانيات خلال الشهور القليلة الماضية بأنه "جريمة لا تغتفر".وتأتي تلك الأنباء وسط انتشار لوقائع يشتبه بأنها ناجمة عن "تسميم بفعل فاعل" في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث نقلت مئات الفتيات إلى المستشفى.