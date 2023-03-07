الكرملين يرد على الصين بشأن الحرب الاوكرانية: امريكا لا تريد إنهاءها

وقال بيسكوف إن "يد الولايات المتحدة الأميركية هي التي لا تريد إنهاء الصراع العسكري في أوكرانيا".وعلق بيسكوف للصحافيين على تصريح وزير الخارجية الصينية: "هنا، على الأرجح، يمكننا أن نختلف مع رفاقنا الصينيين".وأبدى بيسكوف على الفور تحفظاً مفاده أن "هذا الخلاف مشوب بمزحة هل تعرفون بما تتجلى النكتة هنا؟ النكتة في هذه اليد ليست غير مرئية، إنها مرئية، هذه يد الولايات المتحدة، هذه يد واشنطن".وأضاف أن "واشنطن لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، واشنطن تريد وستفعل كل شيء لمواصلة هذه الحرب، هذه هي اليد المرئية".وكان وزير الخارجية الصيني قد قال إن "أزمة أوكرانيا تحركها "يد خفية" على ما يبدو من أجل إطالة أمد الصراع وتصعيده".وأضح على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان في بكين أن "اليد الخفية تستخدم أزمة أوكرانيا لخدمة جداول أعمال جيوسياسية معينة"، داعيا إلى "بدء الحوار في أقرب وقت ممكن".يأتي تكرار تشين لموقف الصين من حرب أوكرانيا وسط توتر متزايد بين بكين والاتحاد الأوروبي، الذي شكك في صدق الصين كوسيط عندما رفضت إعلان روسيا على أنها المعتدي في الصراع.فيما العلاقات بين بكين وواشنطن متوترة منذ سنوات بسبب قضايا منها تايوان والتجارة وأوكرانيا، لكنهم ساءت بعد الجدل الذي أثاره منطاد قالت الولايات المتحدة إنه جهاز تجسس صيني وأسقطته الشهر الماضي.