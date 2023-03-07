للمرة العاشرة على التوالي.. البنك المركزي الاسترالي يرفع اسعار الفائدة

اعلن البنك المركزي الاسترالي، اليوم الثلاثاء، عن رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، فيما اشار إلى أن تشديد السياسة النقدية في المستقبل سيعتمد على البيانات الاقتصادية.





وقال المحافظ فيليب لوي، إنه "عند تقييم متى وإلى أي مدى تحتاج معدلات الفائدة إلى الارتفاع، فإن المركزي الأسترالي سيعتمد بصورة وثيقة على البيانات الاقتصادية الواردة".

وقام المركزي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2012.وقال المحافظ فيليب لوي، إنه "عند تقييم متى وإلى أي مدى تحتاج معدلات الفائدة إلى الارتفاع، فإن المركزي الأسترالي سيعتمد بصورة وثيقة على البيانات الاقتصادية الواردة".