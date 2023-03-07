مقتل واصابة 115 شخصا جراء انفجار مبنى في بنغلادش

وطال الانفجار الطابقين الرابع والخامس في مبنى من 7 طوابق في حي غولستان التجاري المكتظ قبل الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي بقليل، (11,00 بتوقيت غرينتش).قتل 15 شخصا على الأقل بينهم امرأتان، ونقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب إصابات في الرأس أو كسور.وقال مدير مستشفى كلية الطب في دكا، نظم الإسلام، إن "15 شخصا على الأقل قتلوا بينهم امرأتان"، مضيفا أنّ "أكثر من 100 شخص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب إصابات في الرأس أو كسور".وقال رجل يرتدي قميصا ملطخا بالدماء إنه "أصيب في الانفجار الذي حطم نوافذ وألحق أضرارا بجدار المبنى، موضحا: "كان هناك أشخاص على الأرض. تمكنت من الخروج من نافذة".ولم يعلن حتى الساعة عن سبب الانفجار، لكن الحرائق والانفجارات القاتلة شائعة في بنغلادش.ويوم السبت الماضي، أسفر انفجار آخر في مصنع للأكسجين بالقرب من مدينة تشيتاغونغ الساحلية في جنوب البلاد عن مقتل ثلاثة أشخاص.