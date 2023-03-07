هزة ارضية بقوة 4.7 تضرب ولاية "قيصري" وسط تركيا

ونقلت الوكالة عن موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن "هزة ارضية وقعت عند الساعة 14:47 (+3 ت غ)، على عمق 12.8 كيلو متر".وأوضحت أنه "لم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات".كما أشار موقع "آفاد" إلى أن الولاية شهدت هزتين إضافيتين لاحقا، بقوة 4.4 درجة، و4.3 درجة.من جانبه، قال رئيس "آفاد"، يونس سيزر، في بيان على "تويتر"، إنه "لم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الهزة "، لافتا إلى "استمرار الفرق المختصة في عمليات مسح الأضرار، مؤكدا جاهزيتها للتدخل لدى رصد أي حالات سلبية".وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة؛ ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.