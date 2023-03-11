تركيا.. إحصائية جديدة بالمباني المدمرة إثر الزلزال

وقال كوروم: "لقد أكملنا تقييم الأضرار في 5 مقاطعات من أصل 11. بناءً على نتائج التقييم، من أصل 1.706.000 مبنى، تبيّن أن 821.302 مبنى مدمر، أو على وشك التدمير، أو في درجة متوسطة من الدمار".وفي وقت سابق، أعلن كوروم أن عدد ضحايا الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 48 ألف شخص.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وفي وقت لاحق، أعلنت المندوبة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، لويزا فينتون، أن خسائر الزلازل التي ضرب جنوبي تركيا تتجاوز 100 مليار دولار.